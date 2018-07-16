"Поліція не реагує": невідомі жорстоко побили дітей на дитячому майданчику (відео)

Фото: pixabay.com/Free-Photos

В районі Виноградаря стався жахливий інцидент

У Києві в районі житлового масиву Виноградар невідомі напали на дітей, які проводили час на дитячому майданчику. Про це повідомляється на сторінці Kiyv Live у Facebook.

У дітей кидали каміння і розпилили газовий балончик в їх бік. Потім їх побили.

"УВАГА ПОШИРЕННЯ! Тільки що на ж/м Виноградар за адресою вул. Ужвій 4в, на дитячому майданчику група молодих людей з 12 чоловік під впливом наркотичних засобів набігла на дитячий майданчик і закидала камінням діток, розпилювали газовий балончик "Терен-4м" у бік дітей, після чого побили хлопців, які грали на майданчику!" – йдеться у публікації.

Також повідомляється, що поліція не реагує.

УВАГА ПОШИРЕННЯ!!! Щойно на ж/м Виноградар за адресою вул. Н. Ужвій 4в, на дитячому майданчику група молодих людей із 12 осіб під впливом наркотичних препаратів набігла на дитячий майданчік і закидали камінням дітлахів, розпилювали газовий балончік "Терен-4 м" у бік дітей, після чого побили хлопців, що гралися на майданчику! Поліція не реагує. Опубліковано Kyiv Live Неділя, 15 липня 2018 р.

Відео: невідомі побили дітей (facebook.com/LiveKyiv)

Користувачі шоковані подією.

"Треба їх пи**ить! Раз поліція не реагує. Діти в небезпеці!",

"Боже мій, як страшно, і ще страшніше знати що від таких немає захисту, роблять що хочуть... Поліція порожній звук, треба народу зібратися і організувати гучний самосуд над цими ублюдками, щоб в наступний раз побоялися таке творити",

"Тварини, діти-то в чому винні?",

"Були б бабки, які незаконно торгували, то поліція була б швидко на місці. Поліцаї",

"Наша міліція без вигоди не приїжджає",

"Що діється", - прокоментували користувачі.

Скріншоти коментарів (facebook.com/pg/LiveKyiv)

Раніше ми писали про те, що сталі відомі подробиці жахливої історії про те, як у Житомирській області 27-річний чоловік знімав порнографічні ролики зі своєю восьмимісячною донькою. Він вже був судимий за розповсюдження порнографічних матеріалів. У 2014 році воював в АТО, де був поранений.

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