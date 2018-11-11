У Києві з-за відмови продати алкоголь покупці напали на охоронців (фото)

Ілюстративне фото (pixabay.com)

З 24 жовтня в Києві діє правило, за яким у певні години алкоголь продавати не можна

Сьогодні, 11 листопада в Києві на Дорогожичах у магазині "Еко-маркет" за адресою Дорогожицька, 13 було зафіксовано подію. Відвідувачі напали на охорону і влаштували погром в магазині через відмову продати їм алкоголь. Про це повідомляє "ДТП. Київ" на Facebook.

Кілька невідомих чоловіків зайшли всередину магазину і почали трощити все навколо, а також накинулися на охоронців і влаштували з ними бійку. Є інформація, що за годину до інциденту покупцям відмовилися продати спиртні напої, на що ті відповіли, що скоро повернуться.

"В 2 години ночі невідомі увірвалися в супермаркет "Еко-маркет" на вулиці Дорогожицька 13 і почали громити все, і битися з охороною. Як стало відомо, хлопцям годину назад до того, як сталося, зробили зауваження, що алкоголь не продається, а вони сказали, що скоро повернутися", - написано в повідомленні.

Фото: наслідки розгрому магазину (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, у столиці з 24 жовтня поточного року міськрада прийняла рішення про заборону продажу алкогольних напоїв з 23:00 до 10:00.

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З цього відео ви дізнаєтеся, що робити учасникам ДТП, щоб максимально захистити свої інтереси і дозволити пов'язані з ним питання в найкоротші терміни.