Драка в маршрутке: парни избили пассажиров и напали на полицейского

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18 июля в Днепре произошел конфликт

Вчера, 18 июля, вечером в Днепре произошел конфликт в одной из городских маршруток, в результате которого два парня избили пассажира, а потом один из них напал на полицейского. Об этом сообщается на сайте Информатора.

На площади Героев Майдана в общественный транспорт зашли два парня и девушка. Всем было не больше 20 лет.

"Один из парней хотел проехать бесплатно. Водитель и женщины, которые ехали в маршрутке, начали возмущаться. В ответ парни начали их оскорблять", - рассказала одна из пассажирок.

Как говорится в издании, молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения. В итоге, парень заплатил за проезд и маршрутка поехала дальше. Но на выходе из транспорта парня зацепили, тот ответил что-то и началась драка.

"Один из компании его держал, другой — бил. Заступиться никто не мог, так как ехали одни женщины. Мы вызвали полицию", - сообщила очевидица.

Молодые люди вышли на "Озерке". Там их уже ждали полицейские. На одного из сотрудников патрульной полиции напал один из парней, "но его быстро угомонили", как рассказала пассажирка маршрутки.

Нападавших увезли в отделение полиции.

Напомним, в Черноморске Одесской области неадекватный мужчина жестоко избил двух пассажиров в одном из маршрутных такси. Его заставили извиниться и проучили.

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