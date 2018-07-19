Бійка у маршрутці: хлопці побили пасажирів і напали на поліцейського

Колаж РБК-Україна

18 липня у Дніпрі стався конфлікт

Вчора, 18 липня, ввечері в Дніпрі стався конфлікт в одній з міських маршруток, в результаті якого два хлопця побили пасажира, а потім один з них напав на поліцейського. Про це повідомляється на сайті Інформатора.

На площі Героїв Майдану в громадський транспорт зайшли два хлопця і дівчина. Усім було не більше 20 років.

"Один із хлопців хотів проїхати безкоштовно. Водій і жінки, які їхали в маршрутці, почали обурюватися. У відповідь хлопці почали їх ображати", - розповіла одна з пасажирок.

Як йдеться у виданні, молоді люди були в стані алкогольного сп'яніння. У підсумку, хлопець заплатив за проїзд і маршрутка поїхала далі. Але на виході з транспорту хлопця зачепили, той відповів щось і почалася бійка.

"Один з компанії його тримав, інший — бив. Заступитися ніхто не міг, так як їхали одні жінки. Ми викликали поліцію", - повідомила очевидиця.

Молоді люди вийшли на "Озерці". Там їх вже чекали поліцейські. На одного із співробітників патрульної поліції напав один з хлопців, "але його швидко вгамували", як розповіла пасажирка маршрутки.

Нападників відвезли у відділення поліції.

Нагадаємо, в Чорноморське Одеської області неадекватний чоловік жорстоко побив двох пасажирів в одному з маршрутних таксі. Його змусили вибачитися і провчили.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Ефектні нокаути