Водитель маршрутки травмировал пассажирку на глазах у полицейских (видео)

Видео: (youtube.com/Про Все)

В пятницу, 9 ноября в г. Черкассы водитель маршрутки на глазах у представителей закона травмировал пожилую пассажирку. Об этом сообщается в пресс-службе Патрульной полиции Черкасской области в Facebook.

Инцидент с маршруткой / Кадр из видео youtube.com/Про Все

"Вблизи областной больницы, на глазах у полицейских женщина, которая выходила из маршрутки, упала когда водитель начал движение и не остановился на месте происшествия. Его догнал патрульный экипаж. Поскольку жительница Черкасс травмировалась при падении, то потерпевшей вызвали скорую помощь. Также, по вызову патрульных прибыли следователи по делам ДТП с пострадавшими", — сообщается в полиции.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/cherkasypatrulpolice

О том, какое наказание грозит водителю маршрутки — не сообщается.

Напомним, что в Ровно водители маршруток подрались на глазах у пассажиров.

Также мы писали, что в Тернополе после "тарифных страстей" перестали ездить маршрутки.

Видео: (video.rbc.ua)