ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Водитель маршрутки травмировал пассажирку на глазах у полицейских (видео)

STYLERПроисшествия    10.11.2018 - 10:02

Видео: (youtube.com/Про Все)

В пятницу, 9 ноября в г. Черкассы водитель маршрутки на глазах у представителей закона травмировал пожилую пассажирку. Об этом сообщается в пресс-службе Патрульной полиции Черкасской области в Facebook.

Водитель маршрутки травмировал пассажирку на глазах у полицейских (видео)

Инцидент с маршруткой / Кадр из видео youtube.com/Про Все

"Вблизи областной больницы, на глазах у полицейских женщина, которая выходила из маршрутки, упала когда водитель начал движение и не остановился на месте происшествия. Его догнал патрульный экипаж. Поскольку жительница Черкасс травмировалась при падении, то потерпевшей вызвали скорую помощь. Также, по вызову патрульных прибыли следователи по делам ДТП с пострадавшими", — сообщается в полиции.

Водитель маршрутки травмировал пассажирку на глазах у полицейских (видео)

Скриншот поста аккаунта facebook.com/cherkasypatrulpolice

О том, какое наказание грозит водителю маршрутки — не сообщается.

Напомним, что в Ровно водители маршруток подрались на глазах у пассажиров.

Также мы писали, что в Тернополе после "тарифных страстей" перестали ездить маршрутки.

Видео: (video.rbc.ua)

Новости Украины ДТПЧеркассыводителимаршруткаинциденттравма
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь