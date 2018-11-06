Кинул головой в асфальт: в Тернополе водитель маршрутки подрался с парнем из-за подклеенной купюры

Видео: (YouTube/TV-4)
В Тернополе агрессивный водитель маршрутки нанес молодому человеку травмы из-за того, что тот решил расплатиться подклеенной купюрой. Об этом на YouTube-канале информирует 4-TV.
Дмитрий Гумницкий - участник инцидента решил рассчитаться за проезд в общественном транспорте подклеенной клейкой лентой двадцатигривневой купюрой. Поначалу водитель маршрутки отказывался ее принимать, однако после забрал, но не захотел отдавать сдачу, пока Дмитрий не настоял.
Скриншот поста: (YouTube/TV-4)
Далее, по словам жертвы, водитель швырнул деньги, перелез через сиденье и направился к парню. Подошел и кинул со ступенек на землю. После чего парень встал и ударил водителя по лицу. Затем водитель выпихнул пассажира из маршрутки и начал наносить удары в голову.
Поездка для Дмитрия Гумницкого закончилась синяком под глазом и компрессионным переломом шеи. Парень перенес операцию, после которой ему противопоказаны резкие движения.
Напомним, врачи рассказали о состоянии 15-летней девочки, которая ранее выпала из маршрутки на полном ходу.
Как сообщалось ранее, в Ирпене на ул. Садовой 15-летняя девочка выпала из маршрутки во время движения.
Добавим, что во Львове ребенок выпал из маршрутки, которая двинулась с места.
Видео: (video.rbc.ua)