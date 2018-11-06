ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Кинул головой в асфальт: в Тернополе водитель маршрутки подрался с парнем из-за подклеенной купюры

STYLERЖизнь    06.11.2018 - 13:30

Видео: (YouTube/TV-4)

В Тернополе агрессивный водитель маршрутки нанес молодому человеку травмы из-за того, что тот решил расплатиться подклеенной купюрой. Об этом на YouTube-канале информирует 4-TV.

Дмитрий Гумницкий - участник инцидента решил рассчитаться за проезд в общественном транспорте подклеенной клейкой лентой двадцатигривневой купюрой. Поначалу водитель маршрутки отказывался ее принимать, однако после забрал, но не захотел отдавать сдачу, пока Дмитрий не настоял.

Кинул головой в асфальт: в Тернополе водитель маршрутки подрался с парнем из-за подклеенной купюрыСкриншот поста: (YouTube/TV-4)

Далее, по словам жертвы, водитель швырнул деньги, перелез через сиденье и направился к парню. Подошел и кинул со ступенек на землю. После чего парень встал и ударил водителя по лицу. Затем водитель выпихнул пассажира из маршрутки и начал наносить удары в голову.

Поездка для Дмитрия Гумницкого закончилась синяком под глазом и компрессионным переломом шеи. Парень перенес операцию, после которой ему противопоказаны резкие движения.

Напомним, врачи рассказали о состоянии 15-летней девочки, которая ранее выпала из маршрутки на полном ходу.

Как сообщалось ранее, в Ирпене на ул. Садовой 15-летняя девочка выпала из маршрутки во время движения.

Добавим, что во Львове ребенок выпал из маршрутки, которая двинулась с места.

Видео: (video.rbc.ua)

Новости Украины нападениеизбиение
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь