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Кинув головою в асфальт: у Тернополі водій маршрутки побився з хлопцем через підклеєну купюру

STYLERЖиття    06.11.2018 - 13:30

Відео: YouTube/TV-4)

У Тернополі агресивний водій маршрутки наніс молодому чоловіку травми через те, що той вирішив розплатитися підклеєною купюрою. Про це на YouTube-каналі інформує 4-TV.

Дмитро Гумницький - учасник інциденту вирішив розрахуватися за проїзд у громадському транспорті підклеєною клейкою стрічкою двадцятигривневою купюрою. Спочатку водій маршрутки відмовлявся її приймати, однак після забрав, але відмовився давати здачу.

Кинув головою в асфальт: у Тернополі водій маршрутки побився з хлопцем через підклеєну купюруСкріншот поста: (YouTube/TV-4)

Далі, за словами жертви, водій кинув гроші, переліз через сидіння та попрямував до хлопця. Підійшов і кинув зі сходинок на землю. Після чого хлопець встав і вдарив водія по обличчю. Потім водій випхнув пасажира з маршрутки і почав наносити удари в голову.

Поїздка для Дмитра Гумницкого закінчилася синцем під оком і компресійним переломом шиї. Хлопець переніс операцію, після якої йому протипоказані різкі рухи.

Нагадаємо, лікарі розповіли про стан 15-річної дівчинки, яка випала з маршрутки на повному ходу.

Як повідомлялося раніше, в Ірпені на вул. Садовій 15-річна дівчинка випала з маршрутки під час руху.

Додамо, що у Львові дитина випала з маршрутки, яка рушила з міста.

Відео: (video.rbc.ua)

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