Водій маршрутки травмував пасажирку на очах у поліцейських (відео)

Відео: (youtube.com/Про Все)
У п'ятницю, 9 листопада в м. Черкаси водій маршрутки на очах у представників закону травмував літню пасажирку. Про це повідомляється в прес-службі Патрульної поліції Черкаської області у Facebook.
Інцидент з маршруткою / Кадр з відео youtube.com/Про Всі
"Поблизу обласної лікарні, на очах у поліцейських жінка, яка виходила з маршрутки, впала коли водій почав рух і не зупинився на місці події. Його наздогнав патрульний екіпаж. Оскільки мешканка Черкас травмувалася при падінні, то потерпілій викликали швидку допомогу. Також, за викликом патрульних прибули слідчі по справах ДТП з постраждалими", — повідомляється в поліції.
Скріншот поста облікового запису facebook.com/cherkasypatrulpolice
Про те, яке покарання загрожує водієві маршрутки — не повідомляється.
Нагадаємо, що у Рівному водії маршруток побилися на очах у пасажирів.
Також ми писали, що у Тернополі після "тарифних пристрастей" перестали їздити маршрутки.
Відео: (video.rbc.ua)