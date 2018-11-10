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Водій маршрутки травмував пасажирку на очах у поліцейських (відео)

STYLERПодії    10.11.2018 - 10:02

Відео: (youtube.com/Про Все)

У п'ятницю, 9 листопада в м. Черкаси водій маршрутки на очах у представників закону травмував літню пасажирку. Про це повідомляється в прес-службі Патрульної поліції Черкаської області у Facebook.

Водій маршрутки травмував пасажирку на очах у поліцейських (відео)

Інцидент з маршруткою / Кадр з відео youtube.com/Про Всі

"Поблизу обласної лікарні, на очах у поліцейських жінка, яка виходила з маршрутки, впала коли водій почав рух і не зупинився на місці події. Його наздогнав патрульний екіпаж. Оскільки мешканка Черкас травмувалася при падінні, то потерпілій викликали швидку допомогу. Також, за викликом патрульних прибули слідчі по справах ДТП з постраждалими", — повідомляється в поліції.

Водій маршрутки травмував пасажирку на очах у поліцейських (відео)

Скріншот поста облікового запису facebook.com/cherkasypatrulpolice

Про те, яке покарання загрожує водієві маршрутки — не повідомляється.

Нагадаємо, що у Рівному водії маршруток побилися на очах у пасажирів.

Також ми писали, що у Тернополі після "тарифних пристрастей" перестали їздити маршрутки.

Відео: (video.rbc.ua)

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