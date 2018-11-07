В Тернополе после "тарифных страстей" перестали ездить маршрутки

Фото: коллаж РБК-Украина

Жители Тернополя вышли на митинг после подорожания цен на проезд, и тарифы вернули старые; после этого принялись бастовать уже перевозчики

В Тернополе перестали ездить маршрутки, так как водители бастуют из-за популярного флешмоба жителей города после резкого подорожания проезда. Теперь люди ходят пешком, а водители автомобилей из солидарности подвозят желающих попутчиков бесплатно домой, рассказал житель города Андрей Ладык на своей странице в Facebook.

"В этом году у нас в городе произошла одна ощутимое изменение относительно городского транспорта. Ввели карту Тернополя и многократные пластиковые проездные билеты. Маршрутка у нас была по 5, а троллейбус по 4 гривны... На прошлой неделе цену подняли до 9 и 8 гривен соответственно", - говорится в публикации.

Отмечается, что жители Тернополя вышли на митинг, и тарифы вернули к старой цене. После этого принялись бастовать уже перевозчики.

"Я давно не видел Тернополь таким веселым и просторным как сейчас. Маршрутчики бастуют. Все. Нет на дорогах этих вонючих отвратительных автобусов, нет пробок, нет безумной толчеи этих желтых скотовозок на вокзале и в центре", - рассказал он.

Скрин: facebook.com/andyladyk

В комментариях в сообщению люди высказывают восхищение активистами в Тернополе:

"Ого, цены на проезд в Тернополе! Но люди отстаивают свои права - это круто! Хорошего конца этой забастовке! Пусть у вас все получится, тернопольчане!!!";

"Я тоже почувствовала радость и облегчение, когда не увидела тех "скотовозок"";

"Это прекрасно и нужно такое репостить. Горжусь тернополянами! Эх, и чего мы переехали"...

Скрин: facebook.com/andyladyk

Ранее сообщалось, что недавно в Тернополе водитель маршрутного такси чуть не травмировал беременную женщину, которая заходила в автобус.

Также мы писали о том, что в Тернополе агрессивный водитель маршрутки нанес молодому человеку травмы из-за того, что тот решил расплатиться подклеенной купюрой.

Напомним, не так давно в Бердичеве пассажиры одной из маршруток стали свидетелями опасного происшествия, в котором едва не пострадало около 20 человек - причиной стало нападение водителя с битой.

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Видео: РБК-Украина