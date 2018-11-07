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У Тернополі після "тарифних пристрастей" перестали їздити маршрутки

STYLERЖиття    07.11.2018 - 13:56
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

Жителі Тернополя вийшли на мітинг після подорожчання цін на проїзд, і тарифи повернули старі; після цього почали страйкувати вже перевізники

У Тернополі перестали їздити маршрутки, так як водії страйкують через популярного флешмобу жителів міста після різкого подорожчання проїзду. Тепер люди ходять пішки, а водії автомобілів із солідарності підвозять бажаючих попутників безкоштовно додому, розповів житель міста Андрій Ладик на своїй сторінці в Facebook.

"У цьому році у нас в місті сталася одна відчутна зміна щодо міського транспорту. Ввели карту тернополянина і багаторазові пластикові проїздні квитки. Маршрутка у нас була по 5, а тролейбус по 4 гривні... минулого тижня ціну підняли до 9 і 8 гривень відповідно", - йдеться в публікації.

Зазначається, що жителі Тернополя вийшли на мітинг, і тарифи повернули до старої ціни. Після цього почали страйкувати вже перевізники.

"Я давно не бачив Тернопіль таким веселим і просторим як нині. Маршрутчики бастують. Всі. Немає на дорогах цих смердючих огидних автобусів, немає заторів, немає божевільної штовханини цих жовтих скотовозок на вокзалі і в центрі", - розповів він.

У Тернополі після &quot;тарифних пристрастей&quot; перестали їздити маршруткиУ Тернополі після &quot;тарифних пристрастей&quot; перестали їздити маршрутки

Скрін: facebook.com/andyladyk

В коментарях повідомленням люди висловлюють захоплення активістами в Тернополі:

"Ого, ціни на проїзд у Тернополі! Але люди відстоюють свої права - це круто! Доброго кінця цього страйку! Нехай у вас все вийде, тернополяни!!!";

"Я теж відчула радість і полегшення, коли не побачила тих "скотовозок"";

"Це є файно і потрібно таке репостити Пишаюся тернополянами! Ех, і чого ми переїхали"...

У Тернополі після &quot;тарифних пристрастей&quot; перестали їздити маршруткиУ Тернополі після &quot;тарифних пристрастей&quot; перестали їздити маршрутки

Скрін: facebook.com/andyladyk

Раніше повідомлялося, що нещодавно у Тернополі водій маршрутного таксі ледь не травмував вагітну жінку, яка заходила в автобус.

Також ми писали про те, що в Тернополі агресивний водій маршрутки завдав молодій людині травми через те, що той вирішив розплатитися подклеенной купюрою.

Нагадаємо, не так давно в Бердичеві пасажирів однієї з маршруток стали свідками небезпечного пригоди, в якому ледь не постраждало близько 20 осіб - причиною став напад водія з битою.

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Відео: РБК-Україна

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