В Антарктиде обнаружили мощный источник радиации

Фото: РБК-Украина

Предполагается, что радиация уже миллионы лет топит ледник

Исследователи из международного проекта PolarGAP при помощи радиолокационных наблюдений с самолета зафиксировали в Антарктиде скрытый подо льдами радиоактивный источник тепла. Об этом информирует Science Alert.

С помощью новой технологии авиационной радиолокации ученые обнаружили в Антарктиде ранее неизвестный мощный геотермальный источник. Оказалось, что лед в данной местности тает снизу вверх.

Фото: (sciencealert.com)

Это может происходить под воздействием подледных озер с теплой водой, которые плавят ледники изнутри. Радиолокатор проник сквозь лед на глубину около трех километров и отобразил условия под ним. Изучив данные, эксперты пришли к выводу о том, что под ледником, скорее всего, находятся мощные радиоактивные породы.

Они разогревают воду, которая вызывает таяние льда. Исследование на этом не заканчивается, поскольку ученым не удалось установить, какой именно источник радиации им удалось найти.

По словам ведущего исследователя Тома Джордана, есть вероятность, что процесс таяния длится уже миллионы лет. Он не способствует изменению ледяного покрова, однако талая вода подо льдом может сделать регион уязвимым в случае изменения климата.

Напомним, что журналисты нарушили главное правило, но спасли пингвинов. Дело в том, что у документалистов, снимающих дикую природу, есть установленное правило - не вмешиваться в естественную природу. Из-за этого в фильмах часто можно увидеть эпизоды, заканчивающиеся смертью животных. Однако съемочная группа BBC Earth пренебрегла этим правилом, чтобы спасти от смерти пингвинов.

Ранее мы писали, что ученые заметили остатки континентов, которые были утеряны под льдами Антарктиды. Это открытие имеет большую ценность для геологов.

Также мы сообщали, что в Антарктиде ученые смогли собрать рекордный урожай овощей и зелени. По словам исследователей, салат, томаты, огурцы и зелень особенно хорошо развиваются в условиях 21°C и 65% относительной влажности. Однако они столкнулись с проблемами выращивания перца и клубники.

Видео: РБК-Украина