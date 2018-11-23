В Антарктиді виявили потужне джерело радіації

Фото: РБК-Україна

Передбачається, що радіація вже мільйони років топить льодовик

Дослідники з міжнародного проекту PolarGAP за допомогою радіолокаційних спостережень з літака зафіксували в Антарктиді приховане під льодами радіоактивне джерело тепла. Про це інформує Science Alert.

За допомогою нової технології авіаційної радіолокації вчені виявили в Антарктиді невідоме раніше потужне геотермальне джерело. Виявилося, що лід у даній місцевості тане знизу вгору.

Фото: (sciencealert.com)

Це може відбуватися під впливом підлідних озер з теплою водою, які плавлять льодовики зсередини. Радіолокатор проник крізь лід на глибину близько трьох кілометрів і відобразив умови під ним. Вивчивши дані, експерти прийшли до висновку про те, що під льодовиком, ймовірно, знаходяться потужні радіоактивні породи.

Вони розігрівають воду, яка викликає танення льоду. Дослідження на цьому не закінчується, оскільки вченим не вдалося встановити, яке саме джерело радіації їм вдалося знайти.

За словами провідного дослідника Тома Джордана, є ймовірність, що процес танення триває вже мільйони років. Він не сприяє зміні крижаного покриву, однак тала вода під льодом може зробити регіон вразливим у разі зміни клімату.

Нагадаємо, що журналісти порушили головне правило, але врятували пінгвінів. Справа в тому, що в документалістів, які знімають дику природу, є встановлене правило - не втручатися у природу. Через це у фільмах часто можна побачити епізоди, що закінчуються смертю тварин. Однак знімальна група BBC Earth знехтувала цим правилом, щоб врятувати від смерті пінгвінів.

Раніше ми писали, що вчені помітили залишки континентів, які були втрачені під льодами Антарктиди. Це відкриття має велику цінність для геологів.

Також ми повідомляли, що в Антарктиді вчені змогли зібрати рекордний урожай овочів і зелені. За словами дослідників, салат, томати, огірки і зелень особливо добре розвиваються в умовах 21°C і 65% відносної вологості. Однак вони зіткнулися з проблемами вирощування перцю і полуниці.

Відео: РБК-Україна