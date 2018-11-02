В Антарктиде ученым удалось собрать рекордный урожай овощей и зелени

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Проблемы возникли лишь с выращиванием перца и клубники

Под руководством Немецкого аэрокосмического центра в Антарктиде ученые решили провести исследование, выращивая овощи в специальной теплице. С начала года на антарктической исследовательской станции Neumayer Station III выращивают зелень, салат латук и овощи. Об этом сообщает Hortibiz.

По словам исследователей, салат, томаты, огурцы и зелень особенно хорошо развиваются в условиях 21°C и 65% относительной влажности. Ученым уже удалось успешно вырастить 77 кг салата латука, 51 кг огурцов, 29 кг томатов, 12 кг капусты кольраби, 5 кг редиса и 9 кг зелени.

Однако с некоторыми продуктами возникли проблемы при выращивании: клубника не растет, перец растет частично (удалось вырастить только несколько плодов).

По словам ученых, в периоды экстремальных погодных условий, контроль за выращиванием овощей в теплице велся дистанционно через научный центр в Бремене.

На данный момент в теплице проводится 40 различных экспериментов. Ученые работают над получением микробиологических образцов, а также изучают качество урожая.

Напомним, что в этом году украинский аграрный экспорт составил почти 13 млрд долларов. По результатам девяти месяцев 2018 года, показатели экспорта продемонстрировали незначительное уменьшение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мы писали, что в Антарктиде откололся огромный айсберг. Площадь айсберга равна 115 квадратным милям - в пять раз превышающий размер Манхэттена в Нью-Йорке.

А также о том, что госаудитслужба выявила в Антарктиде нарушения на 85 млн гривен. В украинском антарктическом центре бюджетные средства тратятся в основном не на проведение полезных для страны научных исследований, а на заграничные командировки и другие, экономически необоснованные цели.

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