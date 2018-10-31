В 5 раз больше Манхэттена: в Антарктиде откололся огромный айсберг

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От ледника Пайн-Айленд в Западной Антарктиде откололся айсберг

От передней части ледника Пан-Айленд в Западной Антарктиде откололся айсберг. Журналисты из Gizmodo сообщают, что площадь айсберга равна 115 квадратным милям - в пять раз превышающий размер Манхэттена в Нью-Йорке.

"Что примечательного в этом событии, так это то, что частота образования айсбергов увеличивается. В 2000-х годах подобные события происходили приблизительно каждые пять лет. Но с 2013 года было уже четыре события подобного масштаба, в том числе в прошлом году", - рассказал эксперт по дистанционному зондированию льдов Стив Лермитт из Университета в Делфте.

Фото: Снимок отколотого айсберга (gizmodo.com)

Происходящее в последние годы на леднике Пайн-Айленд, может быть признаком того, что поток айсбергов растет, а ледник непомерно уменьшается. Спутниковые снимки, которые собрал Лермитт, показывают, что передняя часть ледника медленно сползала в океан в течение нескольких десятилетий, прежде чем начать резко разрушаться в последние годы. Это послужило причиной того, что ледник Пайн-Айленд стал самым быстро тающим ледником на Земле.

"Уменьшение массы в Пайн-Айленд и таяние шельфового ледника, пожалуй, более важны для будущего повышения уровня моря, чем какие-либо другие, поскольку именно эта область является одной из потенциальных горячих в Антарктиде", - отметил Лермитт.

Исследователи добавили также, что за последние 15 лет толщина льда на Пайн-Айленд уменьшалась, со скоростью приблизительно равной метр в год.

Если распад продолжится, есть опасения, что это может привести к тому, что будет вызвана нестабильность морской ледяной скалы, где стенки льда становятся все более высокими из-за нисходящего наклона подстилающей породы под ним.

Как сообщалось ранее, NASA побил 42-летний рекорд по приближению к Солнцу.

Также отметим, госаудитслужба выявила в Антарктиде нарушения на 85 млн гривен.

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Видео: РБК-Украина