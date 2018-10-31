У 5 разів більше Манхеттену: в Антарктиді відколовся величезний айсберг

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Від льодовика Пайн-Айленд у Західній Антарктиді відколовся айсберг

Від передньої частини льодовика Пан-Айленд у Західній Антарктиді відколовся айсберг. Журналісти з Gizmodo повідомляють, що площа айсберга дорівнює 115 квадратних миль - що перевищує у п'ять разів розмір Манхеттена у Нью-Йорку.

"Що примітного в цій події, так це те, що частота утворення айсбергів збільшується. У 2000-х роках подібні події відбувалися приблизно кожні п'ять років. Але з 2013 року було вже чотири події подібного масштабу, в тому числі в минулому році", - розповів експерт з дистанційного зондування льодів Стів Лермітт з Університету в Делфті.

Фото: Знімок відколотого айсберга (gizmodo.com)

Те, що відбувається в останні роки на льодовику Пайн-Айленд, може бути ознакою того, що потік айсбергов зростає, а льодовик непомірно зменшується. Супутникові знімки, які зібрав Лермітт, показують, що передня частина льодовика повільно сповзала в океан протягом декількох десятиліть, перш ніж почати різко руйнуватися в останні роки. Це послужило причиною того, що льодовик Пайн-Айленд став самим той, що швидко тане льодовиком на Землі.

"Зменшення маси у Пайн-Айленд і танення шельфового льодовика, мабуть, більш важливі для майбутнього підвищення рівня моря, ніж які-небудь інші, оскільки саме ця галузь є однією з потенційних гарячих в Антарктиді", - зазначив Лермітт.

Дослідники додали також, що за останні 15 років товщина льоду на Пайн-Айленд зменшувалася, зі швидкістю приблизно рівною метр в рік.

Якщо розпад продовжиться, є побоювання, що це може призвести до того, що буде викликана нестабільність морський крижаної скелі, де стінки льоду стають все більш високими за спадного нахилу підстилаючої породи під ним.

Як повідомлялося раніше, NASA побив 42-річний рекорд по наближенню до Сонця.

Також відзначимо, госаудитслужба виявила в Антарктиді порушення на 85 млн гривень.

Додамо, дослідники виявили незвичайний скіфський артефакт, який зберігся практично цілим.

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Відео: РБК-Україна