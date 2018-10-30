Солнечный зонд NASA побил 42-летний рекорд

Фото: коллаж РБК-Украина

Parker Solar Probe будет неоднократно бить свои собственные рекорды до окончательного приближения к Солнцу в 2024 году

Зонд Parker Solar Probe Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), запущенный в космос 12 августа, установил новый рекорд по приближению к Солнцу. Об этом говорится в сообщении на сайте NASA.

"Parker Solar Probe установил новый рекорд по ближайшего подхода к Солнцу в качестве объекта, который был сделан человеком", - передали в американском ведомстве.

Отметим, что предыдущий рекорд приближения к светилу был установлен немецко-американским космическим аппаратом Helios 2 в апреле 1976 года.

В NASA добавили, что по мере продвижения миссии Parker Solar Probe космический зонд будет неоднократно бить свои собственные рекорды до окончательного приближения к Солнцу на расстояние 3,83 миллиона миль, что, как ожидается, произойдет в 2024 году.

Кроме того, в американском космическом ведомстве ожидают, что Parker Solar Probe побьет рекорд по скорости движения, с которой он приближается к Солнцу.

Так, "автором" предыдущего рекорда также стал Helios 2 в апреле 1976 года - а скорость тогда составила 153,454 мили в час.

Как сообщалось ранее, недавно сотрудники Европейского космического агенства зафиксировали над Марсом водное ледяное облако, парящее в районе вулкана Арсиа Монс на высоте около 20 км.

Напомним, что ученым NASA удалось смоделировать столкновение двух сверхмассивных спиралевидных черных дыр. Кстати, этот процесс на данный момент никому не удавалось наблюдать вживую.

Также мы писали о том, что 2 октября стартовала игра Boto Sapiens, в которой можно помериться знаниями о космосе и выиграть путешествие в США, а именно - в Космический центр Кеннеди. Эта игра разработана в удобном, но еще непривычном для Украины формате чат-бота.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина