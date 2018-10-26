Ученые заметили над Марсом огромный парящий объект

Фото: Коллаж РБК-Украина

Сотрудники ESA обнаружили над Марсом водное ледяное облако

Сотрудники Европейского космического агенства зафиксировали над Марсом водное ледяное облако, парящее в районе вулкана Арсиа Монс на высоте около 20 км. Как сообщается на сайте ESA, впервые это облако было замечено 13 сентября. С этого момента автоматическая межпланетная станция ESA Mars Express наблюдает за его формированием.

На снимке, сделанном 10 октября визуальной контрольной камерой (VMC), можно увидеть как белая удлиненная материя простирается на 1500 км к западу от Арсиа Монс. Она в 6 раз больше вулкана, который, в свою очередь, имеет диаметр около 250 км.

Фото: Облако (flickr.com/photos/esa_marswebcam)

16 октября на Марсе было зимнее солнцестояние. До момента солнцестояния активность облаков на больших вулканах прекращается. Вершина вулкана покрыта облаками всю оставшуюся часть года.

По мнению ученых, вероятность появления этого облака связано с особенностью рельефа – преодолевая горный хребет, воздушные потоки попадают в область пониженной температуры. Образование водных ледяных облаков чувствительно к количеству пыли, присутствующей в атмосфере.

Внешний вид облака изменяется в течение всего марсианского дня, увеличиваясь в длину во время утреннего солнечного восхождения на вулкан и достигает такого внушительного размера, что его можно наблюдать в телескоп на Земле.

Также удлиненное облако было замечено при помощи картографического инфракрасного спектрометра OMEGA и стереокамеры высокого разрешения (HRSC) на Mars Express.

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