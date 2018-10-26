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Вчені помітили над Марсом величезний літаючий об'єкт

STYLERНаука і техніка    26.10.2018 - 22:41
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Співробітники ESA виявили над Марсом водне крижане хмара

Співробітники Європейського космічного агентства зафіксували над Марсом водну крижану хмару, яка витаюла в районі вулкана Арсіа Монс на висоті близько 20 км. Як повідомляє ESA, вперше ця хмара була помічена 13 вересня. З цього моменту автоматична міжпланетна станція ESA Mars Express спостерігає за її формуванням.

На знімку, зробленому 10 жовтня візуальної контрольної камерою (VMC), можна побачити, як біла подовжена матерія простягається на 1500 км на захід від Арсіа Монс. Вона в 6 разів більше вулкана, який в свою чергу, має діаметр близько 250 км.

Вчені помітили над Марсом величезний літаючий об'єкт

Фото: Хмара (flickr.com/photos/esa_marswebcam)

16 жовтня на Марсі було зимове сонцестояння. До моменту сонцестояння активність хмар на великих вулканах припиняється. Вершина вулкана покрита хмарами всю решту року.

На думку науковців, ймовірність появи цієї хмари пов'язана з особливістю рельєфу – долаючи гірський хребет, повітряні потоки потрапляють в область низької температури. Формування водних крижаних хмар чутливо до кількості пилу, присутньої в атмосфері.

Зовнішній вигляд хмари змінюється протягом усього марсіанського дня, збільшуючись в довжину під час ранкового сонячного сходження на вулкан і досягає такого значного розміру, що її можна спостерігати в телескоп на Землі.

Також видовжена хмара була помічена за допомогою картографічного інфрачервоного спектрометра OMEGA і стереокамери високого дозволу (HRSC) на Mars Express.

Раніше ми писали, що космічні війська збираються створити у США до 2020 року.

Також нагадаємо, Ілон Маск показав, як буде виглядати перша база на Марсі.

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