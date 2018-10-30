Сонячний зонд NASA побив 42-річний рекорд

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Parker Solar Probe буде неодноразово бити власні рекорди до остаточного наближення до Сонця у 2024 році

Зонд Parker Solar Probe Національного управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору США (NASA), запущений у космос 12 серпня, встановив новий рекорд по наближенню до Сонця. Про це йдеться в повідомленні на сайті NASA.

"Parker Solar Probe встановив новий рекорд щодо найближчого підходу до Сонця в якості об'єкту, який був зроблений людиною", - передали в американському відомстві.

Зазначимо, що попередній рекорд наближення до світила був встановлений німецько-американським космічним апаратом Helios 2 у квітні 1976 року.

У NASA додали, що в міру просування місії Parker Solar Probe космічний зонд буде неодноразово бити власні рекорди до остаточного наближення до Сонця на відстань 3,83 мільйони миль, що, як очікується, відбудеться в 2024 році.

Крім того, в американському космічному відомстві очікують, що Parker Solar Probe поб'є рекорд по швидкості руху, з якої він наближається до Сонця.

Так, "автором" попереднього рекорду також став Helios 2 у квітні 1976 року - а швидкість тоді склала 153,454 миль в годину.

Як повідомлялося раніше, нещодавно співробітники Європейського космічного агенства зафіксували над Марсом водну крижану хмару, що витає в районі вулкана Арсіа Монс на висоті близько 20 км.

Нагадаємо, що вченим NASA вдалося змоделювати зіткнення двох надмасивних спіралеподібних чорних дір. До речі, цей процес на даний момент нікому не вдавалося спостерігати наживо.

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Відео: РБК-Україна