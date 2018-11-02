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В Антарктиді вченим вдалося зібрати рекордний урожай овочів і зелені

STYLERНаука і техніка    02.11.2018 - 19:14
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Проблеми виникли лише з вирощуванням перцю і полуниці

Під керівництвом Німецького аерокосмічного центру в Антарктиді вчені вирішили провести дослідження, вирощуючи овочі в спеціальній теплиці. З початку року на антарктичній дослідній станції Neumayer Station III вирощують зелень, салат латук і овочі. Про це повідомляє Hortibiz.

За словами дослідників, салат, томати, огірки і зелень особливо добре розвиваються в умовах 21°C і 65% відносної вологості. Вченим вже вдалося успішно виростити 77 кг салату латуку, 51 кг огірків, 29 кг томатів, 12 кг капусти кольрабі, 5 кг редиски і 9 кг зелені.

Проте з деякими продуктами виникли проблеми при вирощуванні: полуниця не зростає, перець росте частково (вдалося виростити лише кілька плодів).

В Антарктиді вченим вдалося зібрати рекордний урожай овочів і зелені

За словами вчених, в періоди екстремальних погодних умов, контроль за вирощуванням овочів в теплиці вівся дистанційно через науковий центр в Бремені.

На даний момент в теплиці проводиться 40 різних експериментів. Вчені працюють над отриманням мікробіологічних зразків, а також вивчають якість врожаю.

Нагадаємо, що у цьому році український аграрний експорт склав майже 13 млрд доларів. За результатами дев'яти місяців 2018 року, показники експорту продемонстрували незначне зменшення у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Ми писали, що в Антарктиді відколовся величезний айсберг. Площа айсберга дорівнює 115 квадратних миль - в п'ять разів перевищує розмір Манхеттена в Нью-Йорку.

А також про те, що госаудитслужба виявила в Антарктиді порушення на 85 млн гривень. В українському антарктичному центрі бюджетні кошти витрачаються в основному не на проведення корисних для країни наукових досліджень, а на закордонні відрядження та інші економічно необґрунтовані цілі.

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