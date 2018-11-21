Журналисты нарушили главное правило, но спасли пингвинов (видео)

Видео: YouTube/CBS This Morning

В Антарктиде журналисты из BBC Earth нарушили неписаное правило документалистов, но спасли группу императорских пингвинов, которые оказалась на дне оврага после сильного шторма.

Дело в том, что у документалистов, снимающих дикую природу, есть установленное правило - не вмешиваться в естественную природу. Из-за этого в фильмах часто можно увидеть эпизоды, заканчивающиеся смертью животных. Однако съемочная группа BBC Earth пренебрегла этим правилом, чтобы спасти от смерти пингвинов.

Скриншот из видео

Как пишут западные СМИ, группа несколько дней наблюдала за колонией императорских пингвинов, которые пытались пережить шторм и суровые холода. В какой-то момент птицы оказались в овраге с очень крутыми стенами. Шансов выбраться из оврага не оставалось: пингвины бы просто умерли от голода.

Когда в яме погибло несколько птенцов, команда проекта Dynasties решила вмешаться. С помощью лопаты журналисты выкопали для пингвинов небольшие ступеньки, чтоб помочь им выкарабкаться из западни. Благодаря прорубленному документалистами пути, птицы остались живы.

Скриншот из видео

Режиссер Dynasties Уилл Лоусон назвал действия съемочной группы "пассивным вмешательством". Решение команды поддержало большинством зрителей.

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Видео: РБК-Украина