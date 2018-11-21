Журналісти порушили головне правило, але врятували пінгвінів (відео)

Відео: YouTube/CBS This Morning

В Антарктиді журналісти з BBC Earth порушили неписане правило документалістів, але врятували групу імператорських пінгвінів, які опинилася на дні яру після сильного шторму.

Справа в тому, що в документалістів, які знімають дику природу, є встановлене правило - не втручатися у дику природу. Через це у фільмах часто можна побачити епізоди, що закінчуються смертю тварин. Однак знімальна група BBC Earth знехтувала цим правилом, щоб врятувати від смерті пінгвінів.

Скріншот з відео

Як пишуть західні ЗМІ, група кілька днів спостерігала за колонією імператорських пінгвінів, які намагалися пережити шторм і суворі холоди. У якийсь момент птахи опинилися в яру з дуже крутими стінами. Шансів вибратися з яру не залишалося: пінгвіни б просто померли від голоду.

Коли в ямі загинуло кілька пташенят, команда проекту Dynasties вирішила втрутитися. З допомогою лопати журналісти викопали для пінгвінів невеликі сходи, щоб допомогти їм вибратися з пастки. Завдяки прорубленному документалістами шляху, птахи залишилися живі.

Скріншот з відео

Режисер Dynasties Уїлл Лоусон назвав дії знімальної групи "пасивним втручанням". Рішення команди підтримала більшістю глядачів.

Раніше ми писали, що вчені помітили залишки континентів, які були втрачені під льодами Антарктиди. Це відкриття має велику цінність для геологів.

Також в Антарктиці вчені змогли зібрати рекордний урожай овочів і зелені. Проте зіткнулися з проблемами вирощування перцю і полуниці.

Відео: РБК-Україна