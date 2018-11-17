Ученые обнаружили в Антарктиде остатки огромного континента

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Сообщается, что данное открытие имеет большую ценность для геологов

Ученые обнаружили остатки континентов, которые были утеряны под льдами Антарктиды. Такое заключение они сделали по фотографиям со спутника, передает Futurism.

Еще 5 лет назад спутник Европейского космического агентства GOCE сделал серию снимков, которая дала возможность создать 3D-карты поверхности под льдами Антарктиды. геологи в немецком Кильском университете объединили множество фотографий с разных ракурсов, в результате чего они обнаружили береговые линии сверхконтинента Пангея.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, раздробленные слои земли вокруг Антарктиды напоминают земную кору на разных береговых линиях по всему миру. Это говорит о том, что эти береговые линии были спаренными, когда все континенты были объединены в один сверхконтинент Пангея.

Восточная Антарктида схожа с геологией Австралии и Индии, но заметно отличается от земной коры под западной частью Антарктиды, которая связана с различными береговыми линиями. Это расхождение дает ученым представление о том, как все эти кусочки континентов когда-то отвечали по очертаниям друг другу.

"Мы просто скажем: это не Атлантида, а всего лишь остатки сейсмической активности, когда тектонические плиты смещаются и сталкиваются друг с другом - и в этой новости нет ничего мистического", - отмечает издание.

Также ученые добавили, что это очень полезное открытие для геологов, поскольку они пытаются лучше понять наш мир, но это не "секретная техно-утопия, спрятанная под водой".

Напомним, что исследователи обнаружили огромный кратер во льдах Гренландии.

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Видео: (video.rbc.ua)