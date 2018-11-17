Вчені виявили в Антарктиді залишки величезного континенту

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Повідомляється, що дане відкриття має велику цінність для геологів

Вчені виявили залишки континентів, які були втрачені під льодами Антарктиди. Такий висновок вони зробили за фотографіями із супутника, передає Futurism.

Ще 5 років тому супутник Європейського космічного агентства GOCE зробив серію знімків, яка дала можливість створити 3D-карти поверхні під льодом Антарктиди. геологи в німецькому Кільскому університеті об'єднали безліч фотографій з різних ракурсів, в результаті чого вони виявили берегові лінії сверхконтиненту Пангея.

Згідно з новим дослідженням, опублікованим в журналі Scientific Reports, роздроблені шари землі навколо Антарктиди нагадують земну кору на різних берегових лініях по всьому світу. Це говорить про те, що ці берегові лінії були спареними, коли всі континенти були об'єднані в один надконтинент Пангея.

Східна Антарктида схожа з геологією Австралії та Індії, але помітно відрізняється від земної кори під західною частиною Антарктиди, яка пов'язана з різними береговими лініями. Ця розбіжність дає вченим уявлення про те, як всі ці шматочки континентів колись відповідали за обрисами один одному.

"Ми просто скажемо: це не Атлантида, а всього лише залишки сейсмічної активності, коли тектонічні плити зміщуються і стикаються один з одним - і в цій новині немає нічого містичного", - зазначає видання.

Також вчені додали, що це дуже корисне відкриття для геологів, оскільки вони намагаються краще зрозуміти наш світ, але це не "секретна техно-утопія, захована під водою".

Нагадаємо, що дослідники виявили величезний кратер в льодах Гренландії.

Також ми писали, що українські діти допоможуть вченим порахувати пінгвінів у Антарктиді.

Відео: (video.rbc.ua)