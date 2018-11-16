Исследователи обнаружили огромный кратер во льдах Гренландии

В Гренландии нашли первый ударный кратер, который удалось обнаружить исследователям под полярными ледяными покровами: его диаметр составляет около 31 км. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Подо льдами километровой толщины на северо-западе почти безлюдного острова Гренландия международная команда исследователей обнаружила огромный ударный кратер.

Скриншот видео: (YouTube/NASA Goddard)

Диаметр воронки от падения метеорита составил примерно 31 км, глубина оказалась около 330 м. Указано, что кратер занимает 25-е место в списке крупнейших ударных кратеров на Земле.

Скриншот видео: (YouTube/NASA Goddard)

Ученые полагают, что он образовался при падении железного метеорита диаметром 800 м. Когда точно произошло это событие, ученые пока сказать не могут, говоря о периоде от 3 млн лет назад до 13 тысяч лет назад.

Напомним, что в Антарктиде откололся огромный айсберг.

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Видео: РБК-Украина