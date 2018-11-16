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Исследователи обнаружили огромный кратер во льдах Гренландии

STYLERНаука и техника    16.11.2018 - 08:45

В Гренландии нашли первый ударный кратер, который удалось обнаружить исследователям под полярными ледяными покровами: его диаметр составляет около 31 км. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Подо льдами километровой толщины на северо-западе почти безлюдного острова Гренландия международная команда исследователей обнаружила огромный ударный кратер.

Исследователи обнаружили огромный кратер во льдах ГренландииСкриншот видео: (YouTube/NASA Goddard)

Диаметр воронки от падения метеорита составил примерно 31 км, глубина оказалась около 330 м. Указано, что кратер занимает 25-е место в списке крупнейших ударных кратеров на Земле.

Исследователи обнаружили огромный кратер во льдах ГренландииСкриншот видео: (YouTube/NASA Goddard)

Ученые полагают, что он образовался при падении железного метеорита диаметром 800 м. Когда точно произошло это событие, ученые пока сказать не могут, говоря о периоде от 3 млн лет назад до 13 тысяч лет назад.

Напомним, что в Антарктиде откололся огромный айсберг. 

Мы писали, что NASA побил 42-летний рекорд по приближению к Солнцу.

Также отметим, госаудитслужба выявила в Антарктиде нарушения на 85 млн гривен

Видео: РБК-Украина

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