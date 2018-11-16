Дослідники виявили величезний кратер в льодах Гренландії

У Гренландії знайшли перший ударний кратер, який вдалося виявити дослідникам під полярними крижаними покривами: його діаметр становить близько 31 км. Про це повідомляє прес-служба NASA.

Під льодами кілометрової товщини майже безлюдного острова Гренландія міжнародна команда дослідників виявила величезний ударний кратер.

Скріншот відео: YouTube/NASA Goddard)

Діаметр воронки від падіння метеорита становив приблизно 31 км, глибина виявилася близько 330 м. Зазначено, що кратер займає 25-е місце в списку найбільших ударних кратерів на Землі.

Скріншот відео: (YouTube/NASA Goddard)

Вчені вважають, що він утворився при падінні залізного метеорита діаметром 800 м. Коли точно сталася це подія, вчені поки сказати не можуть, говорячи про період від 3 млн років тому до 13 тисяч років тому.

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Відео: РБК-Україна