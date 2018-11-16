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Дослідники виявили величезний кратер в льодах Гренландії

STYLERНаука і техніка    16.11.2018 - 08:45

У Гренландії знайшли перший ударний кратер, який вдалося виявити дослідникам під полярними крижаними покривами: його діаметр становить близько 31 км. Про це повідомляє прес-служба NASA.

Під льодами кілометрової товщини майже безлюдного острова Гренландія міжнародна команда дослідників виявила величезний ударний кратер.

Дослідники виявили величезний кратер в льодах ГренландіїСкріншот відео: YouTube/NASA Goddard)

Діаметр воронки від падіння метеорита становив приблизно 31 км, глибина виявилася близько 330 м. Зазначено, що кратер займає 25-е місце в списку найбільших ударних кратерів на Землі.

Дослідники виявили величезний кратер в льодах ГренландіїСкріншот відео: (YouTube/NASA Goddard)

Вчені вважають, що він утворився при падінні залізного метеорита діаметром 800 м. Коли точно сталася це подія, вчені поки сказати не можуть, говорячи про період від 3 млн років тому до 13 тисяч років тому.

Нагадаємо, що в Антарктиді відколовся величезний айсберг.

Ми писали, що NASA побив 42-річний рекорд по наближенню до Сонця.

Також відзначимо, госаудитслужба виявила в Антарктиді порушення на 85 млн гривень.

Відео: РБК-Україна

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