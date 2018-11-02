Украинские дети помогут ученым считать пингвинов Антарктики

Пингвины Антарктики. Фото: mon.gov.ua

Школьники присоединятся к международному исследованию

Украинские школьники примут участие в научных исследованиях экологического состояния Антарктики, передает Министерство образования и науки.

"В четверг, 1 ноября 2018 года, стартовал проект по привлечению школьников к научным исследованиям экологии Антарктики. Проводит Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) МОН совместно с Национальным эколого-натуралистическим центром учащейся молодежи МОН. Исследования, в которых примут участие школьники, - это часть международной программы по мониторингу и прогнозирования состояния экосистемы Южного океана и запасов антарктического криля ", - отметили в МОН.

Пингвины Антарктики. Фото: mon.gov.ua

В ведомстве также сообщили, что станция "Академик Вернадский" одной из первых присоединилась к этой мониторинговой программе, разработанной международной Комиссией по морским ресурсам Антарктики.

"Уже третий год в окрестностях украинской станции 3 автоматические камеры снимают "родственные фотоальбомы" пингвинов. Накопилось несколько тысяч снимков, требующих обработки и анализа. Для этого ученые НАНЦ разработали специальную методику. За ней воспитанники областных эколого-натуралистических центров смогут с помощью учителей обработать фотографии с камер ", - говорят в ведомстве.

Пингвины Антарктики. Фото: mon.gov.ua

В МОН отметили, что украинские школьники посчитают количество гнезд, начало и конец гнездования, количество отложенных яиц, птенцов, которые вылупились, и птенцов, которые доросли до "подросткового" возраста и оставили гнездо.

"Вся эта информация будет сведена в единую базу данных НАНЦ и статистически обработана учеными. Поэтому результаты передадут в Научного комитета Комиссии по морских живых ресурсов Антарктики ", - отметили в МОН.

Напомним, ранее мы писали, что в Антарктиде откололся огромный айсберг.

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Видео: РБК-Украина