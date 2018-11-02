Українські діти допоможуть вченим вважати пінгвінів Антарктики

Пінгвіни Антарктики. Фото: mon.gov.ua

Школярі долучаться до міжнародного дослідження

Українські школярі візьмуть участь у наукових дослідженнях екологічного стану Антарктики, передає Міністерство освіти і науки.

"У четвер, 1 листопада 2018 року, стартував проект по залученню школярів до наукових досліджень екології Антарктики. Проводить Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ) МОН спільно з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді МОН. Дослідження, в яких візьмуть участь школярі, - це частина міжнародної програми з моніторингу та прогнозування стану екосистеми Південного океану і запасів антарктичного криля ", - зазначили в МОН.

Пінгвіни Антарктики. Фото: mon.gov.ua

У відомстві також повідомили, що станція "Академік Вернадський" однією з перших приєдналася до цієї моніторингової програми, розробленої міжнародною Комісією з морських ресурсів Антарктики.

"Вже третій рік в околицях української станції 3 автоматичні камери знімають "родинні фотоальбоми" пінгвінів. Накопичилося кілька тисяч знімків, що вимагають обробки і аналізу. Для цього вчені НАНЦ розробили спеціальну методику. За нею вихованці обласних еколого-натуралістичних центрів зможуть з допомогою вчителів обробити фотографії з камер ", - кажуть у відомстві.

Пінгвіни Антарктики. Фото: mon.gov.ua

У МОН наголосили, що українські школярі порахують кількість гнізд, початок і кінець гніздування, кількість відкладених яєць, пташенят, що вилупилися, і пташенят, які доросли до "підліткового віку і залишили гніздо.

"Вся ця інформація буде зведено в єдину базу даних НАНЦ і статистично оброблена вченими. Тому результати передадуть до Наукового комітету Комісії з морських живих ресурсів Антарктики ", - зазначили в МОН.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Антарктиді відколовся величезний айсберг.

Також відзначимо, госаудитслужба виявила в Антарктиді порушення на 85 млн гривень.

Додамо, дослідники виявили незвичайний скіфський артефакт, який зберігся практично цілим.

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Відео: РБК-Україна