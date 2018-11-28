Вчені передбачили наслідки кліматичної катастрофи для Європи

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Прогнозується, що урагани стануть з'являтися частіше і будуть сильніше

Вчені Великобританії з Ексетерського університету в ході досліджень з'ясували, що антропогенна зміна клімату спровокує триразове збільшення кількості стихійних лих до кінця XXI століття над Європою. Про це повідомляється в прес-релізі на Phys.org.

Внетропічні циклони відіграють важливу роль у формуванні погоди над Північною Америкою і Європою. Вони характеризуються зниженим атмосферним тиском у центрі і обертанням проти годинникової стрілки. При цьому з півдня надходить тепле повітря, а з півночі — холодне. На кордоні холодних і теплих повітряних мас формуються фронти, які викликають сильні опади.

Фахівці проаналізували поведінку циклонів і створили модель, передбачивши частоту їх формування і силу у подальшому з урахуванням різних факторів, включаючи збільшення середньої температури повітря на Землі через викиді парникових газів.

Дослідження показали, якщо не відбудеться значного скорочення викидів парникових газів, то урагани, що зачіпають населені місця в Північній півкулі, стануть з'являтися частіше і будуть сильніше. Крім того, збільшиться число великих повеней, подібних тим, що сталися в графствах Сомерсет (2013-2014 роки), Камбрія (2015 рік) і Глостершир (2007 рік).

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Відео: РБК-Україна