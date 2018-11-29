Стало відомо, яка погода буде у грудні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

По країні середня температура повітря в грудні буде вище за середні багаторічні значення

В Україні в останній місяць цього року середня температура буде на 1-1,5 градуса вище середніх багаторічних значень. Про це у четвер, 29 листопада, повідомили на сайті Укргідрометцентру.

Зазначається, що середня місячна температура передбачається від -3 градусів до +1 градуса.

У Криму стовпчик термометра не буде показувати вище позначки у +4 градусів, що стане на 1-1,5 градуса вище за середні багаторічні значення.

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

По країні середня температура повітря в грудні буде вище середніх багаторічних значень.

Також очікується, що в країні випаде 34-72 мм опадів, на Закарпатті - 82-108 мм, в горах Криму - до 140 мм, що не перевищує середніх багаторічних значень.

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що в найближчі дні після морозів з'явиться сніг, а потім знову потеплішає.

Також ми писали, що синоптик попередила про те, що листопад в Україні закінчиться сильними морозами.

Нагадаємо, науковці передбачили наслідки кліматичної катастрофи для Європи.

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Відео: РБК-Україна