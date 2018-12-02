Переменная облачность и без осадков: прогноз погоды в Киеве на 2 декабря

Коллаж РБК-Украина

Синоптики рассказали о погоде в столице в воскресенье

По прогнозам Укргидрометцентра, в пятницу, 2 декабря, в Киеве осадков не ожидается.

На короткое время в столице даже появится солнце. Однако уже днем его сменят облака и пасмурная погода продлится до самого вечера.

Днем температура воздуха будет держаться в районе -4 — -6 °C. Ночью столбик термометра опустится до -7 градусов.

Скриншот: meteo.gov.ua

В этот день почитается память пророка Авдия. В народе его называют днем Авдея Радетеля. В старину говорили: "Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет". О предстоящей погоде судили по птицам: если к этому дню они прилетают с севера — это признак ранних холодов.

Ранее стало известно, какая погода будет в декабре.

Кроме того, украинцев предупредили о снегопаде и похолодании на выходных.

Напомним, что "Киевавтодор" призвал не парковать транспорт вдоль дорог при ухудшении погоды.

Видео: РБК-Украина