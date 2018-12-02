Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди в Києві на 2 грудня

Колаж РБК-Україна

Синоптики розповіли про погоду в столиці в неділю

За прогнозами Укргідрометцентру, в п'ятницю, 2 грудня, у Києві опадів не очікується.

На короткий час в столиці навіть з'явиться сонце. Проте вже вдень його змінять хмари та похмура погода триватиме до самого вечора.

Вдень температура повітря триматиметься в районі -4 — -6 °C. Вночі стовпчик термометра опуститься до -7 градусів.

Скріншот: meteo.gov.ua

У цей день вшановується пам'ять пророка Овдія. У народі його називають днем Авдея Дбайливця. У давнину говорили: "Заметіль дорогу переймає, у щілини земні, у тріщини лихі хвороби заганяє". Про майбутню погоду судили по птахам: якщо до цього дня вони прилітають з півночі — це ознака ранніх холодів.

Раніше стало відомо, яка погода буде в грудні.

Крім того, українців попередили про снігопад і похолодання на вихідних.

Нагадаємо, що "Київавтодор" закликав не паркувати транспорт вздовж доріг при погіршенні погоди.

Відео: РБК-Україна