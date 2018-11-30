Украинцев предупредили о снегопаде и похолодании на выходных

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В некоторых регионах ожидается шквальный ветер

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какие будут погодные условия будут в Украине на этих выходных. Об этом синоптик написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко предупредила, что в субботу, 1 декабря, в большинстве регионов страны значительно ухудшиться погода.

"Зима так предусмотрительно и слишком много наделала визитных карточек для первой презентации, что даже забросила пару штук еще в осень. Потому прошлой, еще и вообще осенней ночью, в Украине местами врезал мороз до -18 градусов. Но что там мороз? Вот уж снегопады на подходе. 1 декабря сложная погода охватит значительную часть Украины - снег, порывистый ветер, на юге, на юго-востоке, где температура будет выше, мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега", - сообщила синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она отметила, что осадков не будет только в западных областях Украины, но температура воздуха там будет низкой.

"Осадки сдержатся разве что на западе, там преимущественно будет сухо, правда, уступив место более сильным морозам. А облачность циклона прикроет большую часть нашей территории о возможных сверхморозов", - сообщила Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В воскресенье, 2 декабря, по прогнозу синоптика, циклон переместится в северные области страны.

"2 декабря циклон вместе с осадками подтянется на север, немного снега уменьшится", - предупредила Диденко.

В столице на выходных ожидается умеренный мороз и снег.

"В Киеве зима дебютирует, как положено – снегом и морозом. На выходных в столице ночью -6 -10, днем -4 -6 градусов. Спасибо осени, встречаем первый снежный циклон. Все – по правилам и законам атмосферным", - рассказала народный синоптик.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик предупредила о значительном понижении температуры.

А также рассказывали о том, что украинцев предупредили о сильном штормовом ветре и осадках.

Видео: РБК-Украина