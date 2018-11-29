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Украинцев предупредили о сильном штормовом ветре и осадках

STYLERЖизнь    29.11.2018 - 16:54
Украинцев предупредили о сильном штормовом ветре и осадках
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В Черном и Азовском морях в связи со штормовым ветром ситуация будет сложной

В Украине в ближайшие дни из-за циклона с юга ожидаются сложные погодные условия - осадки и сильный штормовой ветер. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщила народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Она отметила, что в пятницу с вечера, 30 ноября, и в субботу, 1 декабря, такая метеоситуация прогнозируется на юге Украины и в восточных областях - на Левобережье.

Украинцев предупредили о сильном штормовом ветре и осадкахКарта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Кроме того, подчеркнула синоптик, в Черном и Азовском морях в связи со штормовым ветром также ситуация будет сложной.

Украинцев предупредили о сильном штормовом ветре и осадкахИллюстративное фото (twitter.com/ncrimru)

Диденко призвала украинцев быть осторожными.

Украинцев предупредили о сильном штормовом ветре и осадкахКарта погоды (facebook.com/tala.didenko)

"Уже завтра с вечера на юг Украины, а первого декабря на Левобережье скакнет циклон с юга. Соответственно, сложные погодные условия: осадки и сильный штормовой ветер. На морях - сложная ситуация в связи со штормовым ветром. Осторожно", - говорится в публикации.

Украинцев предупредили о сильном штормовом ветре и осадках

Скрин: facebook.com/tala.didenko

Как сообщалось ранее, синоптики предупредили о надвигающихся морозах.

Также мы писали о том, что украинцев предупредили о гололедице в ближайшие дни.

Напомним, недавно ученые предсказали последствия климатической катастрофы для Европы.

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