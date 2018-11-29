Українців попередили про сильний штормовий вітер і опади

Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Чорному та Азовському морях у зв'язку зі штормовим вітром ситуація буде складною

В Україні у найближчі дні через циклон з півдня очікуються складні погодні умови - опади і сильний штормовий вітер. Про це у четвер, 29 листопада, повідомила народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Вона зазначила, що у п'ятницю ввечері, 30 листопада, і в суботу, 1 грудня, така метеоситуація прогнозується на півдні України та у східних областях - на Лівобережжі.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Крім того, наголосила синоптик, у Чорному та Азовському морях у зв'язку зі штормовим вітром також ситуація буде складною.

Ілюстративне фото (twitter.com/ncrimru)

Діденко закликала українців бути обережними.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

"Вже завтра з вечора на південь України, а першого грудня на Лівобережжя скакне циклон з півдня. Відповідно, складні погодні умови: опади та сильний штормовий вітер. На морях - складна ситуація у зв‘язку з штормовим вітром. Обережно.", - йдеться у публікації.

Скрін: facebook.com/tala.didenko

Як повідомлялося раніше, синоптики попередили про насуваються морози.

Також ми писали про те, що українців попередили про ожеледицю у найближчі дні.

Нагадаємо, нещодавно науковці передбачили наслідки кліматичної катастрофи для Європи.

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Відео: РБК-Україна