Українців попередили про снігопад і похолодання на вихідних

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

У деяких регіонах очікується шквальний вітер

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла про те, які будуть погодні умови в Україні на цих вихідних. Про це синоптик написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко попередила, що в суботу, 1 грудня, в більшості регіонів країни значно погіршиться погода.

"Зима так завбачливо і забагато наробила візитних карток для першої презентації, що аж закинула пару штук ще в осінь. Бо минулої, ще, взагалі осінньої ночі, в Україні подекуди врізав мороз до -18 градусів. Але що там мороз? Ось вже снігопади на підході. 1 грудня складна погода охопить значну частину України - сніг, поривчастий вітер, на півдні, на південному сході, де температура буде вища, мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу", - повідомила синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона зазначила, що опадів не буде лише в західних областях України, але температура повітря там буде низькою.

"Опади утримаються хіба що на заході, там переважно буде сухо, правда, поступившись місцем сильнішим морозам. А хмарність циклону прикриє більшу частину нашої території від можливих надморозів", - повідомила Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

У неділю, 2 грудня, за прогнозом синоптика, циклон переміститься в північні області країни.

"2 грудня циклон разом з опадами підтягнеться на північ, трохи снігу поменшає", - попередила Діденко.

У столиці на вихідних очікується помірний мороз і сніг.

"У Києві зима дебютує, як годиться - зі снігом і морозом. На вихідних у столиці вночі -6 -10, вдень -4 -6 градусів. Дякуємо осені, зустрічаємо перший сніговий циклон. Все – за правилами і законами атмосферними", - розповіла народний синоптик.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик попередила про значне зниження температури.

А також розповідали про те, що українців попередили про сильний штормовий вітер і опади.

Відео: РБК-Україна