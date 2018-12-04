Погода зимой: украинцам рассказали о снежных праздниках и пике холодов

Фото: коллаж РБК-Украина

В декабре в среднем температура воздуха будет выше на 1-2 градуса, а осадков на 15-30% ниже нормы

В Украине погода в последний месяц года будет переменчивой и преимущественно не очень холодной, а "настоящая зима" ожидается уже после старого Нового года (14 января 2019 года) и продлится почти до апреля. Об этом во вторник, 4 декабря, рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает "Сегодня".

Довольно морозное и снежное начало декабря уже через несколько дней сменилось оттепелью.

На выходных - 8 и 9 декабря - будет пасмурно, ожидается дождь со снегом. Средняя температура воздуха составит от -2 до +2 градусов.

С понедельника, 10 декабря, и до среды, 12 декабря, будет ясно и сухо. Прогнозируется некоторое похолодание от -6 до -3 градусов.

13 и 14 декабря будет пасмурно, ожидается дождь со снегом. Столбик термометра будет показывать от -2 до +1 градуса.

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

С 15 до 19 декабря будет пасмурно, ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Температура - от 0 до +2 градусов.

С 20 до 22 декабря будет пасмурно, ожидаются осадки в виде дождя. Потеплеет, температура в среднем составит от +1 до +6 градусов.

С 23 по 28 декабря ожидается переменная облачность и похолодание. Столбик термометра покажет от -4 до -2 градусов.

Фото: (pixabay.com)

С 29 по 31 декабря будет пасмурно, прогнозируется снег. Воздух "промерзнет" до -8 градусов, а самой высокой точкой станет показатель в -4 градусов.

Не смотря на холодное окончание 2018-го, снег в новогоднюю ночь наверняка "согреет" настроение укринцев.

Заведующий отделом синоптической метеорологии Укргидрометео НИИ Вера Балабух указала, что месяц декабрь станет теплее и суше обычного. В среднем температура воздуха будет выше на 1-2 градуса, а осадков на 15-30% ниже нормы.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В то же время метеоролог отметила, что гололед и налипание мокрого снега ожидается не только в южных регионах Украины но и в Центре и в северных областях.

Народный синоптик Горбань добавил, что погодные "качели" ожидаются также накануне Рождества и перед старым Новым годом. А уже затем в Украину придут трескучие морозы и снегопады.

Согластно его расчетам, снег будет идти до 10-12 февраля, и к этим датам высота снежного покрова составит более 50 см.

19 января - перед Крещением - морозная погода усилится, а пик холодов с 30 градусами мороза ожидается на 7-10 февраля.

По словам Горбаня, холодная зимняя погода закончится уже ближе к апрелю.

Как сообщалось ранее, в Киеве 5 декабря ожидается дождь и мокрый снег.

Также мы писали о том, что ранее синоптик рассказал, когда ждать самых лютых морозов.

Напомним, что ученые предсказали последствия климатической катастрофы для Европы.

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Видео: РБК-Украина