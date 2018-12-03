Небольшая зима: синоптики дали прогноз погоды на Новый год

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Также стала известна погода на январские праздники

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал украинцам о том, какие погодные условия ожидаются на новогодние праздники. Об этом он сообщил в своем комментарии для ObozTV.

Леонид Горбань рассказал, что на Новый год в Украине выпадет густой снег и ожидается небольшой мороз. В последние дни декабря температура воздуха опустится до -4 -6 градусов.

Небольшой мороз продержится также и в течении первых трех дней 2019 года. Однако на этом новогодняя погода закончится и наступит оттепель и потепление, которое продлится до 15 января.

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кроме того, народный синоптик сообщил, что до праздников в Украине будут существенные колебания температуры. С 5-го декабря начнется оттепель и потепление в некоторых областях до +7 +9 градусов. Такая погода продержится до выходных. С 9-10 декабря начнется понижение температуры, которое продлится почти неделю.

"Потом вновь морозы, 7-8 градусов, не больше. Потом к 17 числу вновь длительная оттепель аж по 25 число. К концу декабря легкие морозы и хороший снег перед самым новым годом – с 28 по 31 число", - отметил Леонид Горбань.

Кстати, ранее мы писали о том, что синоптик рассказал, когда ждать самых лютых морозов.

А также рассказывали о том, что украинцам рассказали о погоде в первую неделю декабря.

Видео: РБК-Украина