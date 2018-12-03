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Резкое потепление: прогноз погоды в Киеве на 3 декабря

STYLERЖизнь    03.12.2018 - 07:07
Резкое потепление: прогноз погоды в Киеве на 3 декабря
Коллаж РБК-Украина

Синоптики рассказали о погоде в столице в понедельник

По прогнозам Укргидрометцентра, в понедельние, 3 декабря, в Киеве небо будет покрыто облаками в течение всего дня. Осадков не ожидается.

По прогнозам синоптиков, в начале недели в столице потеплеет. Снега в начале недели жители столицы не увидят. 

Днем температура воздуха будет держаться в районе  -1 — -3 °C. Ночью столбик термометра опустится до холодных -10 градусов.

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Скриншот: meteo.gov.ua

3 декабря почитается память святителя Прокла. Особой проблемой в прежние времена были дороги, поскольку сухая осенняя погода уже закончилась, а санный путь еще не наладился, говорили: "Матушка зима еще снегом дороги не припекла", "Не жди в этот день от дороги прока". По погоде 3 декабря наши предки судили о погоде на 3 июня — если пойдет снег, то через полгода быть дождю.

Ранее стало известно, какая погода будет в декабре.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды в Украине на понедельник.

Видео: РБК-Украина 

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