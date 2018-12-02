До +6 градусов тепла: синоптики дали прогноз на понедельник

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Синоптики сообщают, что мороз достигнет отметки -13 в Харьковской области

В понедельник, 3 декабря, по мнению синоптиков в восточных регионах нашей страны существенно похолодает, в других областях морозы будут не такими сильными. Погода будет преимущественно солнечной с переменной облачностью, а в западных областях выпадет немного мокрого снега. Об этом рассказывается в детальном прогнозе Укргидрометцентра.

По прогнозам Укргидрометцентра, в понедельник, 3 декабря, осадки ожидаются только в западных областях.

Фото: (pixabay.com)

Особенно холодно 3 декабря будет в восточных, северных и центральных и регионах нашей страны. В ночное время мороз достигнет отметки в -7… -13 градусов. Днем в этих областях ожидается +2… -6 градуса тепла. Минимальные показатели будут в Харьковской области.

В западных и южных регионах температура днем достигнет +1… +6 градусов. Ночью ситуация изменится, но не существенно — до -6 градусов мороза.

Скриншот прогноза погоды на 3 декабря (meteo.gov.ua)

Ранее стало известно, какая погода будет в декабре.

Напомним, что "Киевавтодор" призвал не парковать транспорт вдоль дорог при ухудшении погоды.

Видео: РБК-Украина