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До +6 градусів тепла: синоптики дали прогноз на понеділок

STYLERЖиття    02.12.2018 - 20:47
До +6 градусів тепла: синоптики дали прогноз на понеділок
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Синоптики повідомляють, що мороз досягне позначки -13 в Харківській області

У понеділок, 3 грудня, на думку синоптиків у східних регіонах нашої країни суттєво похолодає, в інших областях морози будуть не такими сильними. Погода буде переважно сонячною з мінливою хмарністю, а в західних областях випаде трохи мокрого снігу. Про це розповідається в детальному прогнозі Укргідрометцентру.

За прогнозами Укргідрометцентру, в понеділок, 3 грудня, опади очікуються тільки в західних областях.

До +6 градусів тепла: синоптики дали прогноз на понеділок

Фото: (pixabay.com)

Особливо холодно 3 грудня у східних, північних та центральних регіонах нашої країни. У нічний час мороз досягне позначки -7... -13 градусів. Вдень в цих областях очікується +2... -6 градусів тепла. Мінімальні показники будуть у Харківській області.

У західних та південних регіонах температура вдень сягне +1... +6 градусів. Вночі ситуація зміниться, але не суттєво — до -6 градусів морозу.

До +6 градусів тепла: синоптики дали прогноз на понеділок

Скріншот прогнозу погоди на 3 грудня (meteo.gov.ua)

Раніше стало відомо, яка погода буде в грудні.

Нагадаємо, що "Киевавтодор" закликав не паркувати транспорт вздовж доріг при погіршенні погоди.

Відео: РБК-Україна

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