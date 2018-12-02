До +6 градусів тепла: синоптики дали прогноз на понеділок

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Синоптики повідомляють, що мороз досягне позначки -13 в Харківській області

У понеділок, 3 грудня, на думку синоптиків у східних регіонах нашої країни суттєво похолодає, в інших областях морози будуть не такими сильними. Погода буде переважно сонячною з мінливою хмарністю, а в західних областях випаде трохи мокрого снігу. Про це розповідається в детальному прогнозі Укргідрометцентру.

За прогнозами Укргідрометцентру, в понеділок, 3 грудня, опади очікуються тільки в західних областях.

Фото: (pixabay.com)

Особливо холодно 3 грудня у східних, північних та центральних регіонах нашої країни. У нічний час мороз досягне позначки -7... -13 градусів. Вдень в цих областях очікується +2... -6 градусів тепла. Мінімальні показники будуть у Харківській області.

У західних та південних регіонах температура вдень сягне +1... +6 градусів. Вночі ситуація зміниться, але не суттєво — до -6 градусів морозу.

Скріншот прогнозу погоди на 3 грудня (meteo.gov.ua)

Раніше стало відомо, яка погода буде в грудні.

Нагадаємо, що "Киевавтодор" закликав не паркувати транспорт вздовж доріг при погіршенні погоди.

Відео: РБК-Україна