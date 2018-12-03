Різке потепління: прогноз погоди в Києві на 3 грудня

Колаж РБК-Україна

Синоптики розповіли про погоду в столиці в понеділок

За прогнозами Укргідрометцентру, в понедельние, 3 грудня, в Києві небо буде вкрите хмарами протягом всього дня. Опадів не очікується.

За прогнозами синоптиків, на початку тижня в столиці потеплішає. Снігу на початку тижня жителі столиці не побачать.

Вдень температура повітря триматиметься в районі -1 — -3 °C. Вночі стовпчик термометра опуститься до холодних -10 градусів.

Скріншот: meteo.gov.ua

3 грудня вшановується пам'ять святителя Прокла. Особливою проблемою у минулі часи були дороги, оскільки суха осіння погода уже закінчилась, а санний шлях ще не налагодився, говорили: "Матінка-зима ще снігом дороги не припекла", "Не чекай у цей день від дороги пуття". По погоді 3 грудня наші пращури судили про погоду на 3 червня — якщо піде сніг, то через півроку бути дощу.

Раніше стало відомо, яка погода буде в грудні.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди в Україні на понеділок.

Відео: РБК-Україна