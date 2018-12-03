ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Різке потепління: прогноз погоди в Києві на 3 грудня

STYLERЖиття    03.12.2018 - 07:07
Різке потепління: прогноз погоди в Києві на 3 грудня
Колаж РБК-Україна

Синоптики розповіли про погоду в столиці в понеділок

За прогнозами Укргідрометцентру, в понедельние, 3 грудня, в Києві небо буде вкрите хмарами протягом всього дня. Опадів не очікується.

За прогнозами синоптиків, на початку тижня в столиці потеплішає. Снігу на початку тижня жителі столиці не побачать.

Вдень температура повітря триматиметься в районі -1 — -3 °C. Вночі стовпчик термометра опуститься до холодних -10 градусів.

Ð Ð¿Ð¾Ð½ÐµÐÐµÐ»ÑŒÐ½ÐÐº Ð2 ÐšÐÐµÐ2Ðµ Ð±ÑƒÐÐµÑ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÐ½Ð¾

Скріншот: meteo.gov.ua

3 грудня вшановується пам'ять святителя Прокла. Особливою проблемою у минулі часи були дороги, оскільки суха осіння погода уже закінчилась, а санний шлях ще не налагодився, говорили: "Матінка-зима ще снігом дороги не припекла", "Не чекай у цей день від дороги пуття". По погоді 3 грудня наші пращури судили про погоду на 3 червня — якщо піде сніг, то через півроку бути дощу.

Раніше стало відомо, яка погода буде в грудні.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди в Україні на понеділок.

Відео: РБК-Україна

Зима в Україні: синоптик розповів, коли чекати найлютіших морозів Синоптики попереджають про ожеледицю в Україні
Новини України Гідрометцентр
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся