"На пороге - оттепель": украинцам рассказали о погоде в первую неделю декабря

В Киеве во вторник, 4 декабря, погода будет теплой, но сырой и пасмурной
В Украине во вторник, 4 декабря, ожидается небольшое потепление, температура воздуха поднимется. В западных регионах и в Одесской области вероятны осадки. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщила народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.
"Зима с разгона напугала морозами и букварного красивым снегом. А уже на пороге - оттепель", - отметила она.
Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Во вторник, 4 декабря, температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0 +5 градусов, на Западе до 7, а на юге до +8, в Крыму +7 +11 градусов.
Холоднее будет на востоке Украины - от -5 до -2 градусов днем.
Атмосферный фронт сделает погоду в западных областях мокрой - дожди.
На севере завтра местами возможен дождь и вечером мокрый снег. В Одесской области вероятны осадки.
"На дорогах в условиях оттепели будут стоять лужи и снежная каша - спасайтесь резиновыми высокими сапогами", - посоветовала синоптик.
Также прогнозируются туманы.
Карта погоды (фото: facebook.com/tala.didenko)
В Киеве во вторник, 4 декабря, погода будет теплой, но сырой и пасмурной. В столице завтра прогнозируется высокая влажность, есть вероятность периодических незначительных осадков. В дневное время температура воздуха составит до +2 +3 градусов.
Диденко сообщила, что в середине недели немного похолодает, подсохнет, а на выходные, 8-9 декабря - снова придет оттепель.
Скрин: facebook.com/tala.didenko
Как сообщалось, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в этом году в страну придут самые крепкие морозы.
Также мы писали о том, что синоптики дали прогноз на весь декабрь.
Напомним, ранее сообщалось, что ученые предсказали последствия климатической катастрофы для Европы.
Видео: РБК-Украина