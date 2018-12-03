"На пороге - оттепель": украинцам рассказали о погоде в первую неделю декабря

Фото: в Украине без осадков (pixabay.com)

В Киеве во вторник, 4 декабря, погода будет теплой, но сырой и пасмурной

В Украине во вторник, 4 декабря, ожидается небольшое потепление, температура воздуха поднимется. В западных регионах и в Одесской области вероятны осадки. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщила народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Зима с разгона напугала морозами и букварного красивым снегом. А уже на пороге - оттепель", - отметила она.

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

Во вторник, 4 декабря, температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0 +5 градусов, на Западе до 7, а на юге до +8, в Крыму +7 +11 градусов.

Холоднее будет на востоке Украины - от -5 до -2 градусов днем.

Атмосферный фронт сделает погоду в западных областях мокрой - дожди.

На севере завтра местами возможен дождь и вечером мокрый снег. В Одесской области вероятны осадки.

"На дорогах в условиях оттепели будут стоять лужи и снежная каша - спасайтесь резиновыми высокими сапогами", - посоветовала синоптик.

Также прогнозируются туманы.

Карта погоды (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве во вторник, 4 декабря, погода будет теплой, но сырой и пасмурной. В столице завтра прогнозируется высокая влажность, есть вероятность периодических незначительных осадков. В дневное время температура воздуха составит ​​до +2 +3 градусов.

Диденко сообщила, что в середине недели немного похолодает, подсохнет, а на выходные, 8-9 декабря - снова придет оттепель.

Скрин: facebook.com/tala.didenko

Как сообщалось, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в этом году в страну придут самые крепкие морозы.

Также мы писали о том, что синоптики дали прогноз на весь декабрь.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые предсказали последствия климатической катастрофы для Европы.

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Видео: РБК-Украина