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"На порозі - відлига": українцям розповіли про погоду в перший тиждень грудня

STYLERЖиття    03.12.2018 - 11:39
"На порозі - відлига": українцям розповіли про погоду в перший тиждень грудня
Фото: в Україні без опадів (pixabay.com)

У Києві у вівторок, 4 грудня, погода буде теплою, але сирою та похмурою

В Україні у вівторок, 4 грудня, очікується невелике потепління, температура повітря підніметься. У західних регіонах та в Одеській області можливі опади. Про це у понеділок, 3 грудня, повідомила народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Зима з розгону налякала морозами та букварним красивим снігом.
А вже на порозі - відлига", - зазначила вона.

&quot;На порозі - відлига&quot;: українцям розповіли про погоду в перший тиждень грудняФото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

У вівторок, 4 грудня, температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 0 +5 градусів, на Заході до 7, а на півдні до +8, у Криму +7 +11 градусів.

Найхолодніше буде на сході України - від -5 до -2 градусів вдень.

Атмосферний фронт зробить погоду у західних областях мокрій - дощі.

На півночі завтра місцями можливий дощ, увечері мокрий сніг. В Одеській області можливі опади.

"На дорогах в умовах відлиги стоятимуть калюжі та сніжна каша - рятуйтеся гумовими високими чобітьми", - порадила синоптик.

Також прогнозуються тумани.

&quot;На порозі - відлига&quot;: українцям розповіли про погоду в перший тиждень грудняКарта погоди (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві у вівторок, 4 грудня, погода буде теплою, але сирою та похмурою. У столиці завтра прогнозується висока вологість, є ймовірність періодичних незначних опадів. У денний час температура повітря становитиме до +2 +3 градусів.

Діденко повідомила, що в середині тижня трохи похолодає, підсохне, а на вихідні, 8-9 грудня - знову прийде відлига.

&quot;На порозі - відлига&quot;: українцям розповіли про погоду в перший тиждень грудня&quot;На порозі - відлига&quot;: українцям розповіли про погоду в перший тиждень грудня

Скрін: facebook.com/tala.didenko

Як повідомлялося, раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів, коли в цьому році в країну прийдуть самі міцні морози.

Також ми писали про те, що синоптики дали прогноз на весь грудень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчені передбачили наслідки кліматичної катастрофи для Європи.

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