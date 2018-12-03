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Невелика зима: синоптики дали прогноз погоди на Новий рік

STYLERЖиття    03.12.2018 - 17:15
Невелика зима: синоптики дали прогноз погоди на Новий рік
Колаж РБК-Україна

Також стала відома погода на січневі свята

Народний синоптик Леонід Горбань розповів українцям про те, які погодні умови очікуються на новорічні свята. Про це він повідомив у своєму коментарі для ObozTV.

Леонід Горбань розповів, що на Новий рік в Україні випаде густий сніг і очікується невеликий мороз. В останні дні грудня температура повітря знизиться до -4 -6 градусів.

Невеликий мороз протримається також і протягом перших трьох днів 2019 року. Однак на цьому новорічна погода закінчиться і настане відлига і потепління, яке триватиме до 15 січня.

Невелика зима: синоптики дали прогноз погоди на Новий рік

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

Крім того, народний синоптик повідомив, що до свят в Україні будуть суттєві коливання температури. З 5-го грудня почнеться відлига і потепління в деяких областях до +7 +9 градусів. Така погода протримається до вихідних. З 9-10 грудня почнеться зниження температури, яке триватиме майже тиждень.

"Потім знову морози, 7-8 градусів, не більше. Потім до 17 числа знову тривала відлига аж по 25 число. До кінця грудня легкі морози і хороший сніг перед самим новим роком – з 28 по 31 число", - зазначив Леонід Горбань.

До речі, раніше ми писали про те, що синоптик розповів, коли чекати самих лютих морозів.

А також розповідали про те, що українцям розповіли про погоду в перший тиждень грудня.

Відео: РБК-Україна

Яка тварина стане символом 2019 року "На порозі - відлига": українцям розповіли про погоду в перший тиждень грудня
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