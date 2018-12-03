Невелика зима: синоптики дали прогноз погоди на Новий рік

Також стала відома погода на січневі свята
Народний синоптик Леонід Горбань розповів українцям про те, які погодні умови очікуються на новорічні свята. Про це він повідомив у своєму коментарі для ObozTV.
Леонід Горбань розповів, що на Новий рік в Україні випаде густий сніг і очікується невеликий мороз. В останні дні грудня температура повітря знизиться до -4 -6 градусів.
Невеликий мороз протримається також і протягом перших трьох днів 2019 року. Однак на цьому новорічна погода закінчиться і настане відлига і потепління, яке триватиме до 15 січня.
Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Крім того, народний синоптик повідомив, що до свят в Україні будуть суттєві коливання температури. З 5-го грудня почнеться відлига і потепління в деяких областях до +7 +9 градусів. Така погода протримається до вихідних. З 9-10 грудня почнеться зниження температури, яке триватиме майже тиждень.
"Потім знову морози, 7-8 градусів, не більше. Потім до 17 числа знову тривала відлига аж по 25 число. До кінця грудня легкі морози і хороший сніг перед самим новим роком – з 28 по 31 число", - зазначив Леонід Горбань.
До речі, раніше ми писали про те, що синоптик розповів, коли чекати самих лютих морозів.
А також розповідали про те, що українцям розповіли про погоду в перший тиждень грудня.
Відео: РБК-Україна