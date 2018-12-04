Погода взимку: українцям розповіли про снігові свята та пік холодів

Фото: колаж РБК-Україна

У грудні в середньому температура повітря буде вище на 1-2 градуси, а опадів на 15-30% нижче норми

В Україні погода в останній місяць року буде мінливою і переважно не дуже холодною, а "справжня зима" очікується вже після старого Нового року (14 січня 2019 року) і триватиме майже по квітень. Про це у вівторок, 4 грудня, розповів народний синоптик Леонід Горбань, передає "Сьогодні".

Досить морозний і сніжний початок грудня вже через кілька днів змінився відлигою.

На вихідних - 8 та 9 грудня - буде хмарно, очікується дощ зі снігом. Середня температура повітря становитиме від -2 до +2 градусів.

З понеділка, 10 грудня, і по середу, 12 грудня буде ясно і сухо. Прогнозується деяке похолодання від -6 до -3 градусів.

13 та 14 грудня буде хмарно, очікується дощ зі снігом. Стовпчик термометра показуватиме від -2 до +1 градуса.

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

З 15 по 19 грудня буде хмарно, очікується мінлива хмарність, опади малоймовірні. Температура - від 0 до +2 градусів.

З 20 по 22 грудня буде хмарно, очікуються опади у вигляді дощу. Потеплішає, температура в середньому складе від +1 до +6 градусів.

З 23 по 28 грудня очікується сніг та похолодання. Стовпчик термометра покаже від -4 до -2 градусів.

Фото: (pixabay.com)

З 29 по 31 грудня буде хмарно, прогнозується сніг. Повітря "промерзне" до -8 градусів, а найвищою точкою стане показник у -4 градусів.

Не дивлячись на холодну закінчення 2018-го, сніг на новорічну ніч напевно "зігріє" настрій українців.

Завідувач відділом синоптичної метеорології Укргидрометео НДІ Віра Балабух вказала, що місяць грудень стане тепліше і сухіше звичайного. В середньому температура повітря буде вище на 1-2 градуси, а опадів на 15-30% нижче норми.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

У той же час метеоролог зазначила, що ожеледь і налипання мокрого снігу очікується не тільки у південних регіонах України але й у Центрі та у північних областях.

Народний синоптик Горбань додав, що погодні "качелі" очікуються також напередодні Різдва і перед старим Новим роком. А вже потім в Україну прийдуть тріскучі морози і снігопади.

За його розрахунками, сніг йтиме до 10-12 лютого, і до цих дат висота снігового покриву складе понад 50 см.

19 січня - перед Хрещенням - морозна погода посилиться, а пік холодів з 30 градусами морозу очікується на 7-10 лютого.

За словами Горбаня, холодна зимова погода закінчиться вже ближче до квітня.

Як повідомлялося раніше, у Києві 5 грудня очікується дощ і мокрий сніг.

Також ми писали про те, що раніше синоптик рассказал коли чекати самих лютих морозів.

Нагадаємо, що вчені передбачили наслідки кліматичної катастрофи для Європи.

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Відео: РБК-Україна