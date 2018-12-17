Морозная погода: синоптики дали прогноз на 17 декабря

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В Киеве осадков не ожидается

Сегодня, 17 декабря, погода в Украине остается холодной. По данным Укргидрометцентра, во всех регионах, кроме Ужгорода и Крыма, ожидается минусовая температура. Западные регионы засыпет снегом.

В Ужгороде днем ​​ожидается от 0 до +2 градуса тепла, а ночью – -2 -4 градуса. В Крыму днем ​​температура воздуха поднимется до +2 +4 градусов, а ночью стоит ждать легкого похолодания 0 -2 градуса.

В целом, украинцев ожидает морозная погода, температура будет колебаться от -1 до -6 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Морозы ожидаются в Сумской области, днем погода будет составлять от -6 до -8 градусов. Осадки ожидаются во всех областях Украины. Снег будет падать днем ​​и ночью. Лишь в столице осадков не будет, а температура воздуха составит -5 -7 градусов.

Напомним, что ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал о том, что погода в декабре будет переменчивой и преимущественно не очень холодной, а "настоящая зима" ожидается уже после старого Нового года (14 января 2019 года) и продлится почти до апреля.

Также сообщалось, что ранее синоптики рассказали, когда ждать самых лютых морозов.

Напомним, что ученые предсказали последствия климатической катастрофы для Европы.