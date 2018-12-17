Морозна погода: синоптики дали прогноз на 17 грудня

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У Києві опадів не очікується

Сьогодні, 17 грудня, погода в Україні залишається холодною. За даними Укргідрометцентру, у всіх регіонах, крім Ужгорода та Криму, очікується мінусова температура. Західні регіони засипле снігом.

В Ужгороді днем очікується від 0 до +2 градуси тепла, а вночі – -2 -4 градуси. У Криму вдень температура повітря підніметься до +2 +4 градусів, а вночі варто чекати легкого похолодання 0 -2 градуси.

У цілому, українців чекає морозна погода, температура коливатиметься від -1 до -6 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

Морози очікуються в Сумській області, вдень погода буде становити від -6 до -8 градусів. Опади очікуються у всіх областях України. Сніг буде падати вдень і вночі. Лише в столиці опадів не буде, а температура повітря складе -5 -7 градусів.

Нагадаємо, що раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів про те, що погода в грудні буде мінливою і переважно не дуже холодною, а "справжня зима" очікується вже після старого Нового року (14 січня 2019 року) і триватиме майже до квітня.

Також повідомлялося, що раніше синоптики розповіли, коли чекати самих лютих морозів.

Нагадаємо, що вчені передбачили наслідки кліматичної катастрофи для Європи.