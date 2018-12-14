ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Украину скуют морозы: синоптики назвали даты

STYLERЖизнь    14.12.2018 - 11:59

Видео: YouTube/ТСН

В ближайшие дни большую часть Украины скуют морозы. Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

По ее словам, ночью в Украине будет от -2 до -8 градусов, днем -1... -4 градуса. В воскресенье, 16 декабря, на крайнем западе чуть-чуть потеплеет, но увеличатся осадки.

"На следующей неделе в Украине будут доминировать морозы и сухая погода, лишь в западных областях будет выпадать периодически мокрый снег и снег. В Киеве 14-15 декабря полетает местами умеренный или даже небольшой снег, 16 декабря и далее - без существенных осадков. В столицу также придет похолодание. Ночью постепенно от -3...-6 до -4...-9 градусов, днем ожидается -2...-5 градусов", - рассказала Диденко, предупредив также о гололедице.

Украину скуют морозы: синоптики назвали даты

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Как говорится в сюжете ТСН, на следующей неделе в некоторых регионах морозы будут достигать 11 градусов.

"В Украине после потепления вновь ударят морозы. В День святого Николая - 19 декабря - ожидается до 11 градусов мороза", - говорится в сообщении.

Тем временем, украинцев просят быть осторожными 14 декабря - на дорогах ожидается гололедица. 

На сегодняшний день в результате снегопадов в Украине обесточенными остаются десятки населенных пунктов.

Ранее мы писали о том, когда в этом году в страну придут самые крепкие морозы и какую погоду вообще ждать зимой. Отметим, что в целом, в Украине зимой ожидаются "погодные качели", тем не менее, часть февраля будет особенно холодной.

Погода на сегодня: в Украине снег, днем до +5 "Снегом глаз радует, морозом ухо рвет": украинцев предупредили о похолодании
Новости Украины ГидрометцентрУкраина
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь