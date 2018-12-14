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Україну скують морози: синоптики назвали дату

STYLERЖиття    14.12.2018 - 11:59

Відео: YouTube/ТСН

В найближчі дні більшу частину України скують морози. Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

За її словами, вночі в Україні буде від -2 до -8 градусів, вдень -1... -4 градуси. У неділю, 16 грудня, на крайньому заході трохи потеплішає, але збільшаться опади.

"Наступного тижня в Україні будуть домінувати морози і суха погода, лише в західних областях буде випадати періодично мокрий сніг та сніг. У Києві 14-15 грудня політатиме місцями помірний або навіть невеликий сніг, 16 грудня і далі - без істотних опадів. У столиці також прийде похолодання. Вночі поступово від -3...-6 до -4...-9 градусів, вдень очікується -2...-5 градусів", - розповіла Діденко, попередивши також про ожеледицю.

Україну скують морози: синоптики назвали дату

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Як йдеться у сюжеті ТСН, на наступному тижні в деяких регіонах морози сягатимуть 11 градусів.

"В Україні після потепління знову вдарять морози. В День святого Миколая - 19 грудня - очікується до 11 градусів морозу", - йдеться в повідомленні.

Тим часом, українців просять бути обережними 14 грудня - на дорогах очікується ожеледиця.

На сьогоднішній день у результаті снігопадів в Україні знеструмленими залишаються десятки населених пунктів.

Раніше ми писали про те, коли в цьому році в країну прийдуть найміцніші морози і яку погоду взагалі чекати взимку. Відзначимо, що в цілому, в Україні взимку очікуються "погодні гойдалки", тим не менше, частина лютого буде особливо холодною.

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